Interdiction de naviguer pendant les compétitions de va’a dans la Baie de Taaone

Du mercredi 20 au lundi 25 juin à l’occasion de la compétition Va’a Mata’eina’a

à l’occasion de la compétition Va’a Mata’eina’a Du Vendredi 13 au vendredi 27 juillet à l’occasion des Championnats du Monde de Va’a – Vitesse

Le ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire a acté dans l’arrêté N° 01101 une interdiction de navigation de tout navire et embarcations légères ne faisant pas partie de l’organisation des événements.Cette interdiction s’applique jour et nuit, et prend effet :Les limites de cette zone s’appliquent d’après le visuel ci-dessous, et sera délimité sur place grâce par des bouées :