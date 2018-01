Intempéries : d'importants dégâts à Tahiti et Moorea

ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France. "

Dans son dernier bulletin , Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour les orages et les fortes pluies.Phénomènes Météorologiques : Fortes pluiesZones concernées :Début de suivi pour la zone : Îles du Vent.Situation et évolutions prévues :Les foyers orageux à l'origine d'importants cumuls de précipitations devraient se maintenir en matinée, puis les accalmies gagnent du terrain l'après-midi. Elles se confirment en soirée, annonçant la nette amélioration toujours attendue pour lundi.Les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu sont toujours en vigilance jaune.Dans la nuit, le haut-commissaire a publié un communiqué de presse :Météo France signale la présence d’une cellule orageuse centrée sur le nord de Tahiti, générant des averses de forte intensité et des grains à caractère orageux. L’agglomération de Papeete est particulièrement concernée.Cet évènement météorologique en cours et qui pourrait durer dans les prochaines heures m’a conduit à alerter les maires concernés par cette vigilance. J’appelle également la population à respecter strictement les consignes de sécurité diffusées par Météo France et notamment les recommandations suivantes :