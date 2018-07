Institut du nucléaire : les études sont lancées

Rédaction web avec Laure Philiber

Depuis plusieurs mois, Etat, Pays, scientifiques et associations de défense des victimes des essais nucléaires travaillent sur le projet d’institut d’archives d’information et de documentation sur les expérimentations nucléaires. Ce projet est né d’une promesse de François Hollande, ancien président de la République, lors de sa visite en Polynésie française en 2016.Le comité de projet a été réuni plus d’une dizaine de fois pour travailler sur cet institut. A la fin de la réunion qui s’est tenue ce vendredi, le haut-commissaire, René Bidal, a expliqué : "Ce travail qui a été fait par le groupe scientifique est un très bon travail qui débouche sur une définition de ce qu’on pourrait faire de cet institut à la fois dans la disposition des pièces mais également dans le fond documentaire que l’on peut disposer."L’institut a un triple objectif : expliquer, témoigner et transmettre. Les études préalables à la mise en place de cet institut prennent du temps mais avancent bien. Le centre de mémoire verra le jour au niveau de la villa Comar et de l’Hôtel de la Marine, qui jouxtent le parc Bougainville à Papeete. 80 à 120 personnes sont attendues quotidiennement pour la visite du site.Le nom de cet institut n’a pas encore été choisi mais il devrait avoir une tonalité tahitienne ou paumotu. Le lancement de la phase d’études devrait avoir lieu prochainement.Pour René Bidal, le travail sur l’institut a permis d’apaiser les tensions avec les associations et de faciliter le dialogue. "Chacun est dans son rôle. Désormais, le dialogue est possible. Les 10 réunions qui ont eu lieu en présence des associations… C’est nouveau et c’est très intéressant d’avoir ce dialogue parce qu’il permettra d’avancer plus vite."