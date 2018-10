Instagram renforce la lutte contre le harcèlement en ligne

La mise en œuvre devrait être progressive au cours des prochaines semaines sur l'ensemble du réseau social. Un filtre permettant aux utilisateurs d'Instagram de repérer et de cacher des commentaires considérés comme du harcèlement a également été étendu aux remarques sur les vidéos diffusées en direct."Le harcèlement sur internet est complexe et nous savons que nous avons davantage de travail à faire pour limiter encore davantage le harcèlement et pour diffuser la gentillesse sur Instagram" a ajouté le patron d'Instagram.

Rédaction web avec AFP