Instagram interdit les photos d'automutilation

Cette décision intervient après que le père d'une jeune Britannique, Molly Russell, qui s'est suicidée en 2017 à l'âge de 14 ans, a accusé Instagram d'avoir une responsabilité dans ce drame. Elle avait selon son père consulté beaucoup de contenus liés au suicide ou à l'automutilation.

Le patron d'Instagram, Adam Mosseri, s'est dit "bouleversé" par la mort de l'adolescente."C'est le genre de chose qui vous frappe en plein cœur et ne vous quitte plus", a-t-il déclaré dans une interview au quotidien britannique The Daily Telegraph

"Nous ne nous sommes pas concentrés comme nous aurions dû l'être sur les effets des images sur ceux qui les consultent", a-t-il reconnu. "C'est quelque chose que nous cherchons à corriger et à corriger rapidement. C'est regrettable que nous n'ayons compris cela qu'au cours des dernières semaines. Il nous incombe maintenant de régler ce problème le plus rapidement possible".

Le patron d'Instagram a expliqué au quotidien avoir transmis ses condoléances au père de Molly, Ian Russell. Ce dernier a jugé "encourageantes" les mesures prises par Instagram, appelant les autres réseaux sociaux à lui emboîter le pas.