Insolite : il surfe avec une planche de glace

"Quand j’ai commencé à en parler, tout le monde a pensé que c’était une blague. C’était trop fou" explique Inge Wegge à l'AFP, quand on lui demande comment cette idée de planche de surf en glace lui est venue en tête.



Objet éphémère et eco-friendly, la planche de surf de en glace nécessite une certaine technicité une fois la mise à l'eau : "On savait que les planches allaient être super lourdes, qu’elles casseraient facilement et qu’elles seraient glissantes" poursuit-il. Après plusieurs essais, et avec l'aide d'amis surfeurs et shapers, et des outils de sculpteur, ils arrivent enfin à mettre une point une planche surfable "sur laquelle on a placé des herbes et des algues en surface, pour que les pieds des surfeurs ne dérapent pas trop".