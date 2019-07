Insertion des travailleurs handicapés : deux expertes de Pôle Emploi en mission en Polynésie

Nicole Brejou, adjointe à la directrice des partenariats et de la territorialisation à la direction générale de Pôle emploi, responsable d’un projet national « Sarah » (Service d’Appui Régional à l’Apprentissage des personnes en situation de handicap) destiné à favoriser la réussite du parcours de formation et d’apprentissage dans le cadre de l’insertion professionnelle.

Estelle Charles, directrice territoriale déléguée du département de l’Aisne, dans les Hauts de France et chef de projet du dispositif « Sarah » de son département.

Ces chantiers sont une réforme structurelle conduisant les travailleurs reconnus handicapés à avoir dorénavant un seul interlocuteur privilégié pour les accompagner - le Sefi.Ils doivent aussi permettre la consolidation de l’accompagnement de proximité des travailleurs reconnus handicapés et la mise en place de formations destinées au développement des compétences des agents du Sefi, la définition d’un parcours adapté aux travailleurs handicapés selon leurs besoins et leurs potentialités et la définition d’un plan de communication et de sensibilisation concerté avec tous les acteurs de ce domaineC’est dans le cadre de la mise en œuvre de ces chantiers que le Sefi a sollicité, avec l’accord du ministère de tutelle, l'appui de Pôle-emploi national, via le partenariat qui lie les deux entités. Deux expertes dans le domaine de l'insertion des travailleurs handicapés ont été missionnées en Polynésie du 24 au 29 juin :La ministre du Tourisme et du travail, Nicole Bouteau, a reçu vendredi ces deux missionnaires de Pôle-emploi au terme de leur semaine de travail afin d'échanger avec elles.Auparavant, les expertes de Pôle emploi ont pu rencontrer la déléguée interministérielle au handicap, la fédération Te Niu O Te Huma, visiter l'APRP (atelier pour la réinsertion des travailleurs handicapés), et échanger avec les principales organisations patronales.Au terme de leur mission d’une semaine, un plan d’action sera présenté pour proposer un parcours d’insertion de la personne handicapée.