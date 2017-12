Inscriptions sur les listes électorales : les jeunes, une cible difficile à capter

Laurine aura 18 ans le mois prochain… avec ses parents, elle fait ses premiers pas en tant que citoyenne : "C'est important, les femmes se sont battues pour qu'on ait le droit de voter. Mais ce sont d'abord mes parents qui m'ont poussé à venir m'inscrire. Dans un premier temps, je vais me renseigner auprès de ma famille pour savoir ce qu'ils pensent de la politique, mais après, je vais faire mes choix toute seule, parce-que la politique, c'est quelque chose qui me plaît. Je sais où me diriger on va dire".



Une détermination plutôt rare, reconnaît le maire de Mahina. Beaucoup de jeunes manquent de repères pour participer à la vie de la cité : " Ce n'est pas évident d'accrocher les jeunes sur l'importance de participer à la vie démocratique. Entre les jeunes et la politique, il y a souvent un fossé. C'est notre devoir, à nous, les tavana, de refaire le lien avec cette jeunesse, et lui rappeler sa responsabilité de définir son avenir." Damas Teuira ajoute : "Il y a eu un recensement de nouveaux électeurs, beaucoup de jeunes. On a organisé une cérémonie solennelle pour leur remettre leur première carte d'électeur, avec un discours sur la démocratie, sur l'engagement démocratique, et le pouvoir que représente le vote."



Si vous n’êtes pas encore inscrit, dépêchez vous : la plupart des bureaux des élections fermeront leurs portes vendredi. Sur Tahiti, seules Mahina, Teva I Uta, Taiarapu Ouest et Pirae ont prévu une ouverture exceptionnelle samedi matin.

Laure Philiber