Inscription des Marquises à l’Unesco : une séance pour convaincre

Rédaction web avec Eric Dupuy

Tahuata et Papeete avancent côte à côte dans les rues de Paris. Direction : le ministère de la Culture français. L’objectif, ce mardi, est de convaincre les représentants de l’Unesco de la Culture de soutenir l’inscription des Marquises au patrimoine mondial. Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture de Polynésie française, souligne :« Il [NDLR : le dossier] traine depuis 2010, il n’avance pas. On ne savait pas trop comment s’y prendre parce que c’est un dossier encore plus complexe que celui de Taputapuatea car il y a plusieurs sites. Au départ, il y avait 43 sites donc il a fallu élaguer et sélectionner un nombre de sites beaucoup plus restreints. Nous en sommes à neuf aujourd’hui. »Dans la salle Malraux du ministère de la Culture, les politiques, assistés d’experts du ministère de la Culture, ont développé leurs arguments pendant plus deux heures pour convaincre Paris. Selon Félix Barsinas, président de la communauté de communes des îles Marquises (Codim), l’un d’entre eux pourrait avoir séduit les représentants de l’Unesco. Il explique :« Une cohésion parfaite et un respect mutuel entre nature et culture : c’est ça qui fait la force de ce dossier. »Ce passage à Paris est une étape importante dans le processus d’inscription. Le projet a débuté en 1994 mais avec les atermoiements politiques des années 2000, le dossier n’a pas avancé aussi vite que celui du marae de l’île Sacrée. Le ministre de la Culture ajoute :« Nous avons a beaucoup appris du dossier. Ce qui nous permet d’être confiant aujourd’hui sur celui des Marquises. Nous avons eu des critiques constructives. »Le comité national des biens français du patrimoine mondial devrait rendre sa réponse en fin de semaine.Dans le meilleur des cas, le dossier pourrait être présenté à l’Unesco dès 2019.