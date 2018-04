Inscription des Marquises à l’Unesco : la première étape validée

Les 9 sites proposés à l'inscription



- l’île de Hatutu et sa zone maritime à Hatuta’a;



- Hatiheu, Paeke et l’ensemble terrestre de Nuku Hiva ;



- les pics et pitons de Ua Pou, sa vallée de Haka’oohoka et sa baie de Hoho’i, Motu Oa, et Paepae Menaha ;



- Me’ae de lipona et la valllée de Puamau à Hiva Oa et enfin Hanavave, les monts Tou-aouoho et Mounani, ainsi que les falaises d’Omoa à Fatu Hiva.