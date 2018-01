Initiative Polynésie : un coup de pouce pour créer son entreprise

Trouver les fonds pour lancer un projet n’est pas une mince affaire. Pour les futurs entrepreneurs, cela peut s’avérer être un véritable problème. Pour permettre à chacun de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, la vice-présidence et la CCISM ont décidé de lancer le dispositif Initiative Polynésie.



Créé en 1985 au niveau national, ce réseau regroupe aujourd’hui 222 associations locales indépendantes. Initiative Polynésie sera un outil de financement et d’accompagnement dédié aux porteurs de projets polynésiens.



Le réseau va disposer d’un fonds d’intervention propre et pourra proposer des prêts d’honneur à taux zéro et sans garanties personnelles exigées. Ces prêts, d’une durée de 24 à 60 mois, pourront aller de 500 000 à 2 millions de francs.



Le prêt d’honneur devra impérativement être associé à un emprunt bancaire ou SOFIDEP avec un

effet de levier (complément de l’apport personnel du porteur de projet).



La durée du prêt d’honneur peut aller jusqu’à 60 mois avec un différé maximum de 12 mois.



Outre le soutien financier, le réseau propose un accompagnement, sous la forme de parrainage.



La plateforme sera composée d’une directrice et d’un vivier d’une vingtaine de parrains bénévoles.