Indonésie : séisme de magnitude 6 au large des îles de Java et de Bali

AFP

Aucune victime ou dégât n'a été signalé dans l'immédiat, selon l'agence géophysique indonésienne mais la secousse a poussé des gens paniqués à fuir leur domicile en pleine nuit."Le séisme n'a pas déclenché de tsunami, c'est certain", a affirmé à l'AFP un responsable de l'agence indonésienne, Dwikorita Karnawati.Le tremblement de terre a eu lieu à 18h44 GMT au nord-est de la pointe orientale de Java à une profondeur de 10,3 km selon l'USGS. Il a été ressenti à Denpasar, la capitale de Bali, une île très fréquentée par les touristes."Ouah, c'était très puissant et ça a duré un long moment", a dit une femme se prénommant Davy qui s'est réfugiée sur le parking d'un hôtel balinais à quelques kilomètres du lieu où le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont leur réunion annuelle.Non loin de là, des clients d'un hôtel à Nusa Dua, au sud du principal aéroport de Bali, ont trouvé refuge à l'extérieur du bâtiment."J'ai immédiatement réveillé mes jeunes enfants et les ai emmenés hors de la maison", a raconté à l'AFP une habitante de cette île, Ni Komang Sudiani. "Tous mes voisins se sont aussi mis à courir".La secousse a également été ressentie à Surabaya, la capitale de la province orientale de Java, située à environ 200 km de Situbondo, la ville la plus proche de l'épicentre, situé en mer.Ce tremblement de terre intervient moins de deux semaines après un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami, qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes - à environ 1 000 kilomètres au nord de Situbondo -, y faisant quelque 2 000 morts.Les 29 juillet et 5 août, plus de 550 personnes ont été tuées et 1 500 blessées dans deux tremblements de terre qui ont frappé l'île indonésienne de Lombok, à l'est de Bali.L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne) se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.