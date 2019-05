Indétrônable, Shell remporte la 2e étape de la Tahiti Nui Va'a

Rédaction web

Les 43 va'a étaient de nouveau sur la ligne de départ de la Tahiti nui va'a ce vendredi. Pas d'abandon mais une petite pénalité pour Tohive'a.Après une première victoire jeudi, Shell a rapidement repris la tête de la course pour la 2e étape de la Tahiti Nui Va'a creusant l'écart avec ses concurrent jusqu'à prendre près de 500 mètres d'avance.Alors que la première étape s'est déroulée sur une mer agitée, ces 56km entre Tautira et Pirae se sont faits sur une mer d'huile la plupart du temps. Les équipages n'ont eu que peu d'occasion de "surfer".Derrière Shell, le combat faisait rage pour la seconde place : Air Tahiti, EDT, CPS... c'est finalement EDT qui parvient à s'extraire et se placer derrière l'équipage au coquillage. Mais Air Tahiti n'est jamais loin et se bat jusqu'à la fin. Combat payant : Air Tahiti prend la 2e place.Shell a passé la ligne d'arrivée de cette seconde étape sans être inquiété avec un temps de 3 heures et 48 minutes.La troisième et dernière étape a lieu samedi entre Pirae et Mataiea. L'équipage au coquillage fera-t-il un triplé ? Rendez-vous en direct sur votre chaîne TNTV. Pour suivre la course sur le web, cliquez ICI