Incendies : les recherches continuent, San Francisco suffoque

AFP

Certaines des personnes manquant à l'appel ont pu être hébergées par leur famille ou des amis, mais d'autres ont pu mourir dans l'incendie, avait-il expliqué plus tôt.Les secours se concentrent autour de Paradise, petite ville prisée des retraités et presque entièrement détruite par l'incendie. Au total, 461 secouristes, aidés de 22 chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, vont de maison en maison dans la ville dévastée.Les autorités ont appelé les proches des habitants portés disparus à fournir des échantillons d'ADN pour aider à l'identification des corps retrouvés.A Paradise, Jhonathan Clark recherche désespérément son frère adoptif Maurice, qui n'a pas donné signe de vie depuis l'incendie. "Mon père commence à perdre espoir, il sait que ce n'est pas le genre de Maurice de disparaître comme ça de la surface de la Terre sans rien dire à personne", a-t-il dit à l'AFP. "Je vais continuer à chercher et à espérer. Je déteste penser qu'il fait partie des victimes", ajouté le jeune homme de 19 ans, les larmes aux yeux.A l'ouest de Los Angeles, la situation s'améliorait vendredi et le "Woolsey Fire" était contenu à près de 70% après avoir ravagé près de 40 000 hectares. Les pompiers espèrent éteindre l'incendie d'ici lundi. Le feu s'est déclaré jeudi dernier près de Thousand Oaks. L'incendie s'est rapidement propagé et a atteint la célèbre station balnéaire de Malibu.L'origine des deux incendies n'a pas encore été identifiée, mais plusieurs victimes du "Camp Fire" ont porté plainte contre le fournisseur local d'électricité Pacific Gas & Electric (PG&E), affirmant que des étincelles sur une ligne à haute tension avaient déclenché le brasier.Depuis un an, la Californie a connu plusieurs incendies majeurs, qui ont fait au total près de 100 morts et brûlé des centaines de milliers d'hectares. La sécheresse sévit depuis plusieurs années sur ce grand Etat de l'ouest des Etats-Unis.