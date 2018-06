Incendie dans le quartier de Nuutania : le propriétaire « sous le choc »

Rédaction web avec Brandy Tevero et Naea Bennett

L’incendie qui s’est déclaré dans le quartier de Nuutania, à Faa’a, ce dimanche a coûté la vie d’un homme. Selon le propriétaire de la pension détruite par les flammes, l’homme qui est décédé était en train de dormir au moment des faits. La propagation rapide des flammes et l’épaisseur de la fumée l’aurait empêché de sortir de sa chambre au troisième étage.Au lendemain du drame, Christian, le propriétaire, ne peut cacher sa peine. Il souffle :« On ne peut pas dire que ça va bien. On est sous le choc de l’incendie. Quand j’ai appris qu’il y avait un décès, ça m’a fait encore plus mal… »Pendant l’incendie, le propriétaire de la pension a regroupé tous les occupants des habitants. Il a pensé que la victime était parti se promener. L’homme qui est mort était âgée d’une trentaine d’années. Il était dans cette pension depuis deux mois.« C’était un enfant battu. Nous, ici, on commençait à l’aimer. Sa situation s’était améliorée. »Le maire de la commune, Oscar Temaru, et les services sociaux se sont rendu sur place dès dimanche. A l’exception du bas, construite en dur, tout le reste de l’habitation est parti en fumée. Le propriétaire espère obtenir de l’aide pour tout reconstruire. Une enquête a été ouverte.