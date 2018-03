Incendie d'une tour à Londres : le bilan s'alourdit à 17 morts

Le sinistre, qui vient frapper un pays déjà endeuillé par plusieurs attentats, a entraîné un vaste élan de solidarité: plus d'un million de livres ont été récoltées jeudi en faveur des victimes, tandis que les dons de vêtements et de nourriture affluaient. Le gouvernement a lui annoncé le déblocage du fonds d'urgence pour les catastrophes.



Alors que les rescapés ont passé leur première nuit dans des structures temporaires mises en place par les associations locales, Theresa May a promis qu'ils seraient "relogés dans Londres aussi rapidement que possible".



Le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn s'est lui aussi rendu sur place et a exigé que "la vérité soit faite" sur les circonstances de l'incendie, soulignant que des "centaines de milliers" de Britanniques pouvaient légitimement s'interroger sur la sécurité de leur logement.



"Ca fait 23 ans que j'habite dans cette tour et je ne me suis jamais senti en sécurité", a confié Soran Karimi, 31 ans. "Les alarmes incendie ne fonctionnaient pas", a-t-il affirmé, se disant "très en colère". "Jamais cela ne serait arrivé à Chelsea", quartier autrement plus cossu du Borough. "Mais ici vit la classe ouvrière, des gens d'origines différentes, auxquels on ne prête pas attention".



"J'espère que cette tragédie va faire bouger les choses", a abondé Nana Akuffo, 46 ans, qui vit dans une autre tour voisine, estimant lui aussi que jamais une telle chose n'aurait pu se produire "chez les riches".