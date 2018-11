Incendie aux États-Unis : le bilan le plus lourd de l'histoire de la Californie

Les pompiers qui combattent le "Woolsey Fire" "se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana (vents chauds et secs venus de l'intérieur des terres) qui pourraient étendre les flammes", selon un communiqué des autorités. "Nous avons aujourd'hui plus de 8 000 pompiers fédéraux, de l'État et locaux sur les lignes de front", a dit lors d'une conférence de presse un responsable de CalFire, Scott Jalbert. "Malheureusement, avec ces vents, ce n'est pas fini. Alors s'il vous plaît, soyez prudents", a-t-il ajouté.Alimenté par des vents violents, le "Camp Fire", qui a démarré jeudi, est devenu le plus destructeur jamais enregistré en Californie, avec plus de 6 700 bâtiments --dont un hôpital et des maisons-- détruits à Paradise, ville de 27 000 habitants au nord de Sacramento.

L'incendie a, pour le moment, consumé plus de 40 000 hectares et n'est maîtrisé qu'à 25%, selon Cal Fire. Les autorités estiment qu'il faudra en tout trois semaines pour maîtriser complètement les flammes dans cette zone.