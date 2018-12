Inauguration de l'immeuble Tua Rata à Faa'a

(Avec communiqué de presse)

Les services administratifs de l’opérateur Fare Rata, et des opérateurs postaux et financiers de l’OPT investissent également les lieux sur 2 niveaux pour piloter au plus près ce hub ultramoderne des échanges domestiques et internationaux situé à proximité de l’aéroport de Faa’a. Le bâtiment accueillera aussi un bureau de poste.Le siège d’Air Tahiti Nui sera également dans ce nouveau bâtiment.Sur plus de 14 000 m² de plancher, répartis sur 8 niveaux, l’immeuble Tua Rata comprend un parc de stationnement en sous-sol sur 2 niveaux totalisant 167 places de stationnement, le nouveau centre de traitement du courrier sur deux niveaux, et de nombreux bureaux, ceux de l’OPT sur deux niveaux, et le siège social de ATN sur quatre niveaux, avec un total de 360 employés, 250 d’ATN et 110 de l’OPT.Les travaux (hors mobilier et décoration) ont représenté un investissement total de 3,650 milliards Fcfp, avec notamment une aide fiscale du Pays d’un montant avoisinant 1 milliard Fcfp.