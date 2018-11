Inauguration de 16 logements collectifs sur les hauteurs de Teroma

Une nouvelle vie s'annonce pour mama Céline et ses deux enfants : elle prend aujourd'hui avec beaucoup d'émotion enfin possession de son appartement. Il lui permettra d'éviter la navette quotidienne entre la maison qu'elle loue à Vairao et son travail au village des artisans de Faa'a. Cela fait plus de 20 ans qu'elle a instruit son dossier OPH (Office polynésien de l’habitat), avec son mari, décédé l'année dernière et elle n'avait jamais perdu l'espoir de vivre dans un logement à loyer modéré.



La résidence comporte 16 logements collectifs -des F3 et des F4- répartis sur 3 bâtiments, avec parking au rez-de-chaussée. Elle est implantée sur une superficie de 6 674 m², à flancs de montage. Une aire de jeux avec revêtement souple pour les petits a aussi été réalisée. La première pierre a été posée en mars 2015 pour 15 mois de travaux annoncés. Selon le ministre du logement, construire dans une vallée présente de nombreux impondérables en matière de sécurité. "Nous sommes à proximité d'une rivière qui pourrait présenter des problèmes lors de périodes pluvieuses" explique Jean-Christophe Bouissou.