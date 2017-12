Inauguration d’une chapelle œcuménique à l’hôpital

C’est le président du Pays Edouard Fritch qui a inauguré ce samedi matin la nouvelle chapelle, Te Aroha, en compagnie du ministre de la Santé Jacques Raynal et des représentants des confessions religieuses.



Ce lieu de receuillement s’adresse à l’ensemble des fidèles des différentes confessions et communauté religieuses qui se rendent à l’hôpital pour des soins ou pour rendre visite à un proche, mais également aux membres du personnel du CHPF. La chapelle, qui peut accueillir 55 personnes, est implantée au milieu d’un espace végétalisé et minéralisé.



La construction a été lancée en décembre dernier par le gouvernement, sur fonds propres, pour un montant de 110 millions de francs.