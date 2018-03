Ils volent du carburant en zone sous douane

Les 2 personnes à l'origine de ces vols, ont été remises aux officiers de police judiciaire de la Direction de la sécurité publique, sur instruction du parquet. Une enquête judiciaire pour vol et recel de produits pétroliers a été ouverte. Ils risquent également de lourdes pénalités douaniè res pour "soustraction ou substitution de marchandise sous douane" .



Dans le cadre de sa mission fiscale, la douane assure la perception et le contrôle de l'ensemble des taxes d'importation sur les produits pétroliers. A ce titre, en 2017, la douane a perçu, pour le compte du territoire, plus de 7,2 milliards de francs pacifique de taxes.