Ils se disputent la télé au coupe-coupe : six mois de prison ferme

J-B. C.

Décrit par les experts comme atteint de psychose, le quinquagénaire n’a pas exprimé de regret devant les gendarmes. Bien au contraire. « Ce n’est pas grave. Il peut être recousu. Ce n’est qu’un couteau. Ceux qui font la guerre, c’est pire », avait-il déclaré aux militaires.Son frère s’est pourtant vu délivrer 10 jours d’ITT pour de profondes plaies dont l’une longue de 20 centimètres au niveau du dos qui lui a valu une quinzaine de points de suture.A l’origine de la rixe : la télévision. La victime avait changé de chaîne afin que son fils puisse regarder un dessin animé. Ce que n’avait pas supporté son frère.« C’est un psychopathe. Ce n’est pas la première fois. Quand ce n’est pas sur moi c’est sur mon petit frère, mon papa », a expliqué le blessé.Pourtant, le quinquagénaire dispose d’un casier judiciaire vierge. L’expert psychiatre a considéré qu’en raison de ses troubles, son discernement avait été altéré au moment des faits mais pas aboli, rendant possible son procès.« Je me suis emporté », a-t-il fini par lâcher à la barre.Le mis en cause a été écroué à l’issu du procès. Outre la peine de prison, la justice lui a fait obligation de suivre des soins et de ne plus résider au domicile familial. Une nouvelle audience se tiendra pour déterminer le montant des dommages et intérêts qu’il devra verser à son frère.