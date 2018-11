Ils jettent une tête de cochon au Premier ministre des Samoa : une enquête ouverte

Rédaction web

Tuilaepa Sailele Malielegaoi était en train de prononcer un discours lorsque deux hommes seraient entrés dans la salle et auraient commencé à lancer des injures sur le dirigeant samoan. Un journaliste de la chaîne TV1 a déclaré au Samoa Observer que les hommes portaient un masque : "[Ils] sont entrés dans le bâtiment - l'un d'entre eux a jeté une tête de cochon et a insulté le Premier ministre", a-t-il déclaré au journal.Le service de sécurité a rapidement encerclé le Premier ministre. Les deux hommes auraient rapidement pris la fuite.Les agresseurs auraient également tenté de jeter des pierres et des œufs au Premier ministre, rapporte le Samoa Observer.Le gouvernement samoan et le haut-commissariat australien ont confirmé l'incident. Dans un communiqué, "le gouvernement australien regrette profondément que cet incident se soit produit alors que le Premier ministre était un invité en Australie. La police du Queensland enquête sur l'incident. "