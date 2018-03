Ils frappent leur chauffeur et lui volent sa voiture

​J-B.C

La victime avait conduit les trois individus de 18, 25 et 30 ans à une soirée au cours de laquelle ces derniers se sont fortement enivrés. Puis à l’issue de la fête, tout le monde a pris le chemin du retour.Mais une fois dans la voiture, les choses se sont envenimées. Éméchés, les trois hommes ont porté de violents coups de pieds et de poings à leur chauffeur qui s’est vu délivrer 5 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT). Ils ont ensuite quitté les lieux au volant du véhicule de leur victime.Se rendant sans doute compte au réveil de la gravité des faits, le plus jeune des trois hommes s’est rendu de lui-même chez les forces de l’ordre, le lendemain, pour ramener la voiture dérobée. Ces deux comparses ont été interpellés peu après.Déjà connus pour des faits similaires, les deux plus âgés ont été incarcérés à Nuutania dans l’attente de leur comparaison jeudi. Le plus jeune se présentera libre à l’audience.