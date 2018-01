Ils construisent une île pour contourner l’interdiction de consommer de l’alcool

Rédaction web

Les Kiwis sont-ils prêts à tout pour boire une bière sur la plage? Possible. Ce dimanche, pour le réveillon du nouvel an, un groupe de jeunes a décidé de boire de l’alcool sur plage malgré les panneaux l’interdisant, comme l’explique le site web Stuff.co.nz. A cette époque de l’année, en Nouvelle-Zélande, les autorités instaurent des interdictions de boire dans les lieux publics, et donc les plages. Mais des fêtards ont décidé de contourner la loi.A marée basse, dans l’estuaire de Tairua sur la péninsule de Coromandel, ils ont construit une petite île en sable. Ils se sont installés dessus et ont commencé à consommer leur alcool.La scène a fait sourire de nombreux riverains, y compris le chef de la police John Kelly. Stuff rapporte ses propos :" C’est très créatif. Si je l'avais su avant, je les aurais probablement rejoints. "