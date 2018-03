Il veut traverser le Pacifique à la nage

Rédaction web

A 49 ans, Benoît Lecomte a annoncé son ambition de traverser le Pacifique en crawl. "Dans le sens du courant", précise-t-il à nos confrères de France Bleu.De Tokyo à San Francisco, Benoît Lecomte s’apprête donc à nager plus de 8.800 kilomètres avec des palmes, un masque, un tuba et une combinaison. "Soit huit heures de nage par jour pendant cinq ou six mois" calcule-t-il.Son expédition vise à sensibiliser le grand public aux questions environnementales.Pour y parvenir, il s’entraîne dur : du sport cinq jours par semaine mais aussi une préparation mentale."Je vais faire comme si je retournais à l'école en me préparant un emploi du temps heure par heure." raconte t'il çà nos confrères. "La première heure, je vais revivre un moment précis de ma vie comme un anniversaire en essayant de me souvenir de tous les détails comme l'odeur, le temps... La deuxième heure, je vais imaginer la construction d'un building. La troisième heure, je vais résoudre un problème de maths..."