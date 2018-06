Il fabrique plus de 1000 savons pour les Championnats du monde de va'a

M.D-M

Les Championnats du monde de va'a sont le plus grand événement sportif de l'année en Polynésie. Au-delà de l'organisation, c'est toute l'activité économique du Pays qui en bénéficie. Du tourisme avec l'arrivée d'athlètes internationaux, au commerce et à la création de produits locaux.En début d'année, les organisateurs ont commandé 1000 savons artisanaux à une société locale. Olivier, à la tête de Tahiti Handmade Soaps, a donc fabriqué seul 1002 savons faits à partir de produits locaux. Une commande exceptionnelle qu'il vient juste d'achever, à moins d'un mois de l'événement.Les organisateurs ont pu choisir les parfums des savons et décidé d'apposer le logo de l'événement. Ces petits produits made in fenua feront partie d'un "gift bag" offert aux athlètes.