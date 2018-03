Il devient millionnaire... en écrivant sur des patates

Rédaction Web

À l'heure d'Internet et des SMS, certains préfèrent écrire... sur des patates ! Alex Craig a créé Potato Parcel, une entreprise qui vous permet d'envoyer un. "Je voulais changer la manière de communiquer avec l'autre en permettant aux gens d'envoyer des messages anonymes sur une pomme de terre", a déclaré "l'inventeur" au site Internet Mashable. "Il y a tellement d'applications et de nouvelles technologies qui tentent de révolutionner la communication que je voulais le faire d'une manière beaucoup plus simple."Le concept est plus que surprenant. Mais il rapporte. Au lancement de son entreprise, Alex Craig a reçu 2 000 dollars (plus de 200 000 Fcfp) de commande en 24 heures. Depuis, il dit avoir reçu, ce qui lui a permis de faireS'il vous venait l'idée de commander une patate personnalisée, Alex Craig a un site Internet : http://www.potatoparcel.com/