Ia ora na Pacific vous emmène au Canada

Ville la plus française du Canada, Québec attire de nombreux visiteurs dans l’enceinte de sa vieille ville. Dans un second reportage, il sera question de la rencontre entre des Polynésiens et la tribu Kanahwake, dont la réserve se trouve au sud de la ville de Montréal. Les Kanahwake font partie des Mohicans, une des nations indigènes du Canada qui se bat pour la survie de ses traditions et de sa langue.



Présenté par Matahi Tutavae