Ia ora na Pacific revient sur l'éruption volcanique à Hawai'i.

Depuis le 3 mai dernier, de nombreux médias internationaux relatent l’éruption volcanique de la grande île de Hawai’i. Le Kilauea, un des volcans les plus actifs au monde, laisse s’échapper du magma, en plein milieu de quartiers résidentiels. 700 habitations sont sous la lave, plus de 3000 personnes ont évacué la zone.



Pourtant sur place, la communauté du district de Puna se mobilise pour venir en aide aux familles sinistrées. Les conséquences sur la population, l’économie et l’environnement sont nombreuses. Mais pour les Hawaiiens la lave fait partie du paysage et du cycle de leur île, nécessaire à la création de nouvelles terres.