Ia ora na Pacific poursuit son périple au Canada

Crédit photo : TNTV



Tahiti et ses îles attirent de plus en plus de touristes canadiens. Près de 9 000 d’entre eux ont visité le fenua l’an dernier, un marché qui a augmenté de 30 %. Ce samedi, Matahi Tutavae explorera ce marché prometteur avec les membres de l’association authentique de Polynésie. Une trentaine de professionnels s’est rendue à Montréal pour faire la promotion du Fenua au salon international du tourisme et du voyage. Plus d’une centaine de destinations étaient présentes à travers leurs offices du tourisme, tours opérateurs ou agents de voyage. La Polynésie était en plus représentée par les propriétaires des pensions de famille.



Présenté par Matahi Tutavae