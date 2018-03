Ia ora na Pacific : la pêche à l’anguille en Nouvelle-Zélande

Cette semaine, votre magazine vous propose de découvrir la pêche à l’anguille. A Tahiti, l’anguille ne fait pas partie de notre menu traditionnel, même si certaines personnes en mangent régulièrement. Mais dans l’île du sud de Aotearoa, où les rivières et les lacs sont nombreux, l’anguille est pêchée de manière traditionnelle. Elle fait partie des mets les plus appréciées. Comme pour toutes leurs ressources, elle n’est pas à l’abri des actions de l’homme. Les Maori de la tribu Ngai Tahu mettent un point d’honneur à pérenniser la pêche et la consommation des anguilles. Leur abondance est signe de bonne santé des écosystèmes fluviaux et donc des communautés qui en dépendent. Préserver les ressources naturelles et sauvegarder les savoir- faire traditionnels dans « ‘Ia Ora Na Pacific » spécial « Mahinga Kai ».



Magazine présenté par Matahi Tutavae