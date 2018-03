Ia ora na Pacific : la fabrication des mokihi

Dans l'île du sud, les Maori ont recours à une plante aquatique, le raupo, pour fabriquer leurs "mokihi". Des radeaux avec lesquels, ils pêchent et naviguent sur les rivière et lacs. Leur confection est plus simple que celle d'une pirogue en bois, pourtant ces radeaux ont failli disparaître. Aujourd'hui, la tribu Ngai Tahu se mobilise pour remettre en valeur le raupo et autres plantes aquatiques. Dans votre prochain "Ia ora na Pacific", vous découvrez les techniques de construction d'un mokihi.



Magazine présenté par Matahi Tutavae