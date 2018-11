Ia ora na Pacific, la culture du taro à Hawaii

Crédit photo : TNTV



Le taro occupe une place importante dans l’alimentation des peuples océaniens et en particulier à Hawaii. Cet archipel compte le plus grand nombre de variétés de cette tubercule appelée kalo en langue hawaiienne. Depuis plus d’une décennie, le taro revient sur le devant de la scène, il est devenu un symbole du renouveau culturel. Cultivé en grande partie dans des terrasses inondées, les lo’i, le kalo est synonyme de retour à la terre nourricière. Mais il n’est pas donné à tous de pouvoir le cultiver : le coût de la vie et le prix de la terre sont élevés, et la ressource en eau se fait rare. Matahi Tutavae a rencontré plusieurs Hawaiiens pour qui le taro est bien plus qu’un aliment : sa culture est un combat pour sauvegarder leur identité.



Magazine de Matahi Tutavae