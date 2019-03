Ia ora na Pacific : Le peuple Chumash, de l’ombre à la lumière

Les Chumash, peuplaient auparavant le centre et le sud de la Californie, sur un territoire se situant entre la ville de San Luis Obispo et Malibu. Ils étaient aussi établis sur les îles de l'archipel des « Channel Islands ». Pratiquement disparu suite aux colonisations successives, espagnole puis américaine, ce peuple de la mer se réapproprie son histoire, sa langue et ses coutumes grâce à leurs Tomol. Ces embarcations en planche de bois cousue, les rassemblent et permet un renouveau culturel.



Ia ora na Pacific vous propose de découvrir un pan de l'histoire des Chumash, une émission proposée et présentée par Matahi Tutavae, sur des images de Thomas Chabrol.