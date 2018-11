Ia ora na Pacific : 26 minutes sur la Buffalo Big Board Classic

Crédit photo : TNTV



Exceptionnellement, « Ia ora na Pacific » passe de 13 à 26 minutes, pour un numéro spécial sur la Buffalo Big Board Classic. Depuis 42 ans, cette compétition de surf unique au monde célèbre tous les sports de glisse à Hawaï. Organisée par Buffalo Keaulana et sa famille, elle rassemble les grands noms du surf hawaïens et des amateurs en un lieu mythique : la plage de Makaha. Contrairement à la plupart des compétitions, la Buffalo est avant tout un rendez-vous familial sur la côte ouest de O’ahu. Cette année pro et amateurs se sont illustrés dans 11 différentes disciplines sur 4 jours : pirogue, long Board, stand up paddle, supsquatch, tout est bon pour surfer. Historique de la compétition, interviews des surfeurs,… « Ia ora na Pacific » sur la Buffalo Big Board Classic, mercredi 28 novembre à 19h55 sur TNTV.



Magazine de Matahi Tutavae