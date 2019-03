Ia Ora Na Pacific : Tribal journey (part. 2)

Magazine présenté par Matahi Tutavae

Direction Seattle pour le deuxième et dernier volet consacré aux peuples Salish. Depuis 30 ses tribus autochtones se rassemblent une fois par an pour un périple à bord de leurs pirogues traditionnelles. La pirogue est très importante dans la vie de ces tribus.



Ces tribus nord-américaines vivent un renouveau culturel sans précédent et ravivent leurs traditions, langues et coutumes.