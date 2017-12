Ia Ora Na Pacific : Ils ont choisi de vivre à Hawai’i !

S’installer et travailler à Hawai’i, ce n’est pas toujours facile. Pourtant, certains Tahitiens l’ont fait !



Dans ce nouvel épisode de votre magazine dédié au Pacifique, vous découvrirez les parcours atypiques de Tava Taupu, Rony Faatau et Manarii Gauthier, trois Tahitiens issus de trois générations différentes. L’un a décroché sa « green card » à la loterie, l’autre s’est exporté grâce à la sculpture, et le dernier s’est marié à une Hawaïenne et enseigne aujourd’hui la danse traditionnelle.

Mais tous, ont fait le choix de vivre en dehors du fenua, sans pour autant oublié leur premier amour : Tahiti.





Magazine présenté par Matahi Tutavae

Deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec "Tapito Mag"