IFPS : le concours infirmier disparaît, inscription sur dossier

Mardi 26 Mars 2019 à 17:01

FORMATION - En 2019, le concours infirmier disparaît en Polynésie. L'entrée à l'Institut de formation des personnels de santé ( IFPS) se fera sur dossier et via Parcoursup l'année prochaine pour les bacheliers et futurs bacheliers. Les professionnels quant à eux, continueront à être sélectionnés par concours écrit.







Ces changements permettront aux élèves infirmiers polynésiens d'avoir un meilleur statut étudiant.

Ces changements permettront aux élèves infirmiers polynésiens d'avoir un meilleur statut étudiant.

Bien que considéré comme un service du Pays, l'IFPS délivre un diplôme d'Etat et doit se conformer aux exigences de Parcoursup. "Nous sommes régis par des textes nationaux sur la formation, les conditions de fonctionnement des instituts. Nous sommes tenus de mettre en application les textes qui régissent la formation. Quand il y a des réformes qui s'appliquent en métropole nous sommes impactés en Polynésie", explique Tiare Martinez, la directrice.L'institut n'intègre pas la plateforme Parcoursup cette année : "il a fallu qu'on soit identifiés dans le répertoire des établissements d'enseignement supérieur dans un premier temps. C'est ce qui a ralenti l'intégration à la plateforme. (...) Nous serons visibles sur la plateforme à compter de 2020." En attendant, l'inscription pour les bacheliers se fait via un dossier disponible à l'IFPS ou sur le site de la direction de la Santé depuis le 4 mars. "Aujourd'hui nous avons une centaine de dossiers qui sont retirés à notre secrétariat. Nous n'avons évidemment aucune visibilité sur les dossiers téléchargés."Ces changements permettront aux élèves infirmiers polynésiens d'avoir un meilleur statut étudiant.

En vidéo, l'interview de Tiare Martinez, directrice de l'IFPS



L'inscription sans concours va également faciliter la venue de candidats extérieurs au territoire. "J'ai des mails qui arrivent de candidats qui se renseignent de métropole et même de Nouvelle-Calédonie. Ce matin j'avais un candidat de Nouvelle-Calédonie intéressé par la formation. Donc on lui donne les éléments des éléments identiques à ceux qui viennent retirer les dossiers sur place."

La formation d'infirmiers existe depuis 2010 mais jamais des candidats n'avaient fait le déplacement en Polynésie uniquement pour ça.



Les professionnels devront quant à eux toujours passer le concours d'entrée écrit pour l'IFPS.

Le quota annuel défini en Conseil des ministres pour l'institut est de 30 places. 21 pour les bacheliers, 9 pour les professionnels.

Rédaction web avec Laure Philiber

