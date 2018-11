IFBB Bikini Fitness : Temoemoe Faremiro passe dans la cour des grands

Rédaction web

Ils se sont mesurés à des athlètes des îles Cook, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Tonga et des Samoa et en sont ressortis médaillés. Temoemoe Faremiro, Anaelle Lopez, Vaiana Renouf, Teina Tuheiava et François Vautravers ont participé, samedi à Rarotonga aux îles Cook, au IFBB South Pacific Oceania Bodybuilding Championship 2018.Si tous se sont illustrés dans leur catégorie, l’athlète IFBB Bikini Fitness Temoemoe Faremiro aura fait très fort en décrochant le titre toutes catégories de sa discipline. Une victoire qui lui a permis d’obtenir une carte IFBB Elite Pro, sésame indispensable pour accéder aux compétitions du circuit professionnel. La jeune femme entre donc dans la cour des grands, et devient par la même occasion la première Tahitienne en Bikini Fitness à accéder à ce rang.Quant au reste de la délégation : Anaelle Lopez obtient la médaille d'argent ; Vaiana Renouf obtient la médaille d'or ; Teina Tuheiava obtient une médaille d'or en catégorie master (+ 35 ans) et une en argent ; et François Vautravers obtient également sa médaille d'or dans les master et une en bronze en open.Cette compétition était la dernière inscrite au calendrier de l’IFBB Tahiti pour cette saison. Les compétitions devraient reprendre en mars-avril.