Hura i Papeete : un événement pour « faire sortir les jeunes des quartiers »

La troupe de ce quartier de l’est de Papeete répète trois fois par semaine. La motivation est intense. Les chefs ont réussi à fédérer les enfants et adolescents derrière un même but.



Adrien Fauura, chef du groupe, espère que cette initiative donnera aux jeunes l’envie d’aller plus loin. Il commente :



« Il ne faut pas oublier que nos jeunes, ils savent danser, sauf qu’ils ont honte d’aller danser. C’est un des moyens que l’on a trouvé de les faire danser dans les quartiers. »



La Mission, Titioro, Taunoa, Mama'o et Tipaerui se succéderont sur scène vendredi prochain. En tout, près de 600 artistes, confirmés ou en devenir, se produiront pour le Hura i Papeete.