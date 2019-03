Hura i Papeete : un concours qui gagne en professionnalisme

Rédaction web (Interviews : Tauhiti Tauniua Mu San / Esther Parau Cordette)

Les préparatifs ont commencé dès le mois de novembre dernier par le choix des thèmes, l’écriture et les compositions musicales, avant les répétitions des orchestres et des chorales. Depuis le mois de janvier, les artistes se sont réunis chaque jour (sauf le dimanche) pour travailler.L'événement est attendu et prend de plus en plus d'ampleur chaque année. "Il y a des personnalités du Heiva qui viennent nous donner un coup de main pour que le travail qu'on montre soit digne d'un Heiva", explique Patu Maamaatui, orateur pour la troupe de Mamao.Les costumes sont conçus par un costumier désigné par les responsables de chaque quartier. Les participants fournissent ensuite les matières premières (coquillages, graines, verdure…) et réalisent eux-mêmes leurs tenues sur les conseils des costumiers. "Il faut que le végétal corresponde au thème que nous voulons partager (...) Le blanc représente l'oiseau qui s'envole et nous restons toujours dans les couleurs de notre pays : rouge et blanc", explique Thérèse Tung, costumière de l'association Te Hura no te aroha. Les jeunes "ont envie d'apprendre à faire les costumes (...) Nous avons eu beaucoup de mains cette année."Chaque année, l'événement gagne en professionnalisme. "Les jeunes commencent à s'affirmer en tant que danseurs au sein du groupe. (...) La suite logique de ce Hura i Papeete c'est le Heiva i Tahiti", estime Patu.À Punaauia, un événement similaire existe, le Ta'urua no Punaauia. Le groupe de danse qui remporte la compétition représente ensuite la commune en catégorie amateur au Heiva i Tahiti, avec le soutien financier de Punaauia. L'an dernier, c'est la troupe Natihau qui a représenté la commune de la côte Ouest.