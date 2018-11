Hura Tapairu : 35 formations en lice

C’est reparti pour le Hura Tapairu ! Ce concours de ‘ori tahiti destiné aux petites formations se tiendra du 22 novembre au 1er décembre au grand théâtre de la Maison de la culture.Cette 14édition regroupe 31 groupes répartis en 35 formations, qui s’affronteront amicalement dans les catégories suivantes :- Tapairu, comprenant ‘ōte’a et ‘aparima : 7 formations ;- Mehura, une catégorie dont le succès n’est plus à démontrer puisque ce sont 28 formations qui seront en concours ;- ‘Aparima ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 5 duos ;- ‘Ōte’a ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 4 duos ;- Pahu Nui (concours d’orchestre optionnel) : 3 orchestres.Parmi les groupes participants, on retrouve les gagnants de l’édition 2016, Manohiva en catégorie Hura Tapairu et Hia’ai en catégorie Mehura, mais aussi des noms bien connus, comme Hitireva, Manahau, Ahutoru nui, Heihere, ou encore Tahiti ia ruru-tu noa. (Retrouvez le programme des soirées en fin d'article)La dernière soirée de l’événement, le samedi 1er décembre, sera comme de coutume une finale au suspense haletant pour départager les finalistes retenus la veille. Ainsi, tout gagnant en ‘ōtea et/ou ‘aparima se retrouve à cette soirée et concourt pour le podium Hura Tapairu, tandis que les 6 meilleurs Mehura, élus la veille, sont de nouveau sur scène pour remporter l’un des quatre prix de la catégorie.La particularité de cette soirée est que les compteurs sont remis à zéro, ainsi les formations ont la possibilité de modifier leur déplacement, leur costume voire même quelques gestes de leur chorégraphie.