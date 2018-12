Hura Tapairu 2018, la magie continue

Pour que la magie du Hura Tapairu perdure même après que les rideaux soient tombés, l'intégralité du Hura Tapairu 2018 sera à revivre sur TNTV du lundi au vendredi:



Le programme complet jusqu'au 28 décembre:



Lundi 17/12 à 17h00:

TE PURA O TE RAHURA'A (MEHURA MANIHINI)

MANUIA (MEHURA MANIHINI)



Mercredi 19/1 à 17h00:

TE RAHITI NUI (MEHURA MANIHINI)

AHUTORU NUI (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)



Jeudi 20/12 à 17h00:

VAHEANA (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)



Vendredi 21/12 à 17h:

TAHITI IA RURU-TU NOA VAHINE (MEHURA)

TE NATIRA'A (MEHURA)



Lundi 24/12 à 17h00:

HITIREVA TAPAIRU (TAPAIRU)

AHURA'I (MEHURA)

NATIHEI (MEHURA)



Mardi 25/12 à 17h00:

HIA'AI (MEHURA)

TE RE-NUI-HERE (MEHURA)

HURA-ATEA (MEHURA)

ANAPA UIRA (MEHURA)



Mercredi 26/12 à 17h00:

MANAHAU (TAPAIRU ET 'OTE'A 'APIPITI)

PIIHAU (MEHURA ET 'APARIMA 'APIPITI)

IA ORA TE HURA (TAPAIRU, MEHURA, 'OTE'A 'APIPITI ET PAHU NUI)



Jeudi 27/12 à 17h00:

Vendredi 28/12 à 17h00:

POTII ORI NO MOOREA (MEHURA)

MANOHIVA MEHURA (MEHURA)

ORI MARARA (MEHURA)

TAMARI'I NA TA'A MOTU E PAE (MEHURA)