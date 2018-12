Hura Tapairu 2018 - Les Aito de Hitireva, les hommes forts du fenua. Palmarès et finalistes.

Moorea et l'amitié, sont à l'honneur en ouverture de cette soirée. Avec la passion commune du 'Ori tahiti les unissant, il n'en faut pas plus pour que voit le jour la troupe Hinearii No Moorea de Rehiarii Pangier. En catégorie Tapairu sur un thème très actuel des méfaits de l'homme sur son environnement, la chorégraphie conte l'histoire des sources d'eau de Piha'e ina. De leur détournement par la main des hommes jusqu'à l'intervention divine la préservant dans une grotte. Une rafraichissante chorégraphie venue de Moorea dont les chants et compostions sont signés Rupe Faatauira et Leilah Didier.