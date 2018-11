Hura Tapairu 2018 - King Elvis envahit la scène polynésienne comme à Graceland

Manohiva en catégorie Tapairu et dirigé par Poerava Taea propose d'orienter nos regards vers les montagnes, et de percevoir ainsi les échos compatissants des vallées, ou siègent la faune et flore de la vallée de Nahoata, un superbe terrain d'expression reconstitué pour la chorégraphie de Poerava, et colorée à souhait est soulignée par les chants et musique de Yann Paa. Le public ne s'y est pas trompé en lui réservant une très belle ovation.