Hura Tapairu 2018 - Hitireva ou le poids des mots

"Hommage à nos chers défunts" c'est le thème choisi, pour sa troisième participation en catégorie Mehura, par Tamarii Na Ta'a Motu E Pae, ce groupe du Lycée polyvalent de Taravao et dont les élèves proviennent de toute la Polynésie. Retour aux fondamentaux et aux valeurs traditionnelles exprimés dans cette danse où éclate la joie de tous les jeunes lycéennes et lycéens, ces derniers vêtus d'un simple pagne et portant autour du cou une couronne de fleurs locales. A noter, Gerry Picard, le chef du groupe, porte plusieurs autres casquettes, celle d'auteur et compositeur de la musique interprétée par l'orchestre dont il assure également la direction.