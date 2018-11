Hura Tapairu 2018 - Féérie de couleurs fleuries pour Ia Ora Te Hura

Piihau, en catégorie Mehura, foule, pour la troisième fois cette année, les planches de la scène du Grand Théâtre. Au sujet des valeurs de la culture traditionnelle, le coeur des jeunes du Lycée Samuel Raapoto s'enflamme et s'exprime en chants et danses et cela se ressent immédiatement dans la salle car quelques encouragement fusent ça et là. La chorégraphie de Tamahere Tetiarahi sur le thème du feu est symbolisée par la couleur et les motifs des costumes. Un duo 'aparima 'apipiti interprété par les deux jeunes élèves Hoani et Linaka ont dénoté une évidente complicité sur le thème du temps qui passe et du "si...".