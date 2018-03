Hura Tapairu 2017 : la 4ème soirée de concours

Mardi 5 décembre à 21h25 : 4ème soirée

en cliquant

Du 2 au 9 décembre, le Hura Tapairu rayonne sur TNTV avec la diffusion des soirées du concours à la télé et sur le web.Ori Noa (Tapairu)Ia Ora Na Tahiti (Mehura et 'Aparima 'Apipiti)Tauahi'ura (Mehura)Piihau (Mehura et 'Aparima 'Apipiti)Hei Tahiti Mehura (Mehura et 'Aparima 'Apipiti)Hei Toa Nui (Tapairu, Mehura, 'Ote'a 'Apipiti et Pahu Nui)