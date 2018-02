Huahine : un projet d’hôtel sur le site de l’ancien Sofitel

Rédaction web

« Le compromis de vente du terrain devrait être signé cette semaine », annonce le tavana de Huahine, Marcel Lisan. Les promoteurs d’un projet hôtelier, Mega5 , sont en visite sur l’île. But de l’opération : finaliser la vente du terrain sur lequel était le Sofitel du motu Maeva. Ils doivent l’acheter aux héritiers de l’ancien propriétaire.Ce lundi, le conseil municipal et les investisseurs ont organisé une réunion publique avec la population. Marcel Lisan explique : « C’est un projet dont on parle depuis longtemps. Mais nous souhaitons y aller par étape. Nous voulons bien informer la population pour qu’elle le comprenne et qu’elle le soutienne. »D’après le maire, les investisseurs sont cinq frères. Ils sont promoteurs immobiliers aux Etats-Unis et auraient déjà investi à Hawaii. Le premier élu continue : « L’un d’eux est venu en lune de miel à Huahine il y a 25 ans. Il a adoré notre île et souhaite désormais y investir. »Les investisseurs, qui mobilisent des fonds de Hong Kong et de Taïwan selon le maire, prévoient de construire 143 chambres dont 73 seraient sur pilotis. « C’est un projet à 80 millions de dollars, près de 8 milliards de Fcfp. C’est important. Nous sommes favorables à cette idée. Depuis que le Sofitel a fermé, la population en a ressenti les effets… »D’après Marcel Lisan, le groupe Mega5 vise la clientèle asiatique. Il pourrait demander le permis de construire avant la fin de l’année.